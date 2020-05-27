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В Стерлитамаке установили подозреваемого в убийстве соседа

В Стерлитамаке установили подозреваемого в убийстве соседа

Стерлитамакский район | 27 май 2020 | 19:24

В Башкирии мужчина подозревается в убийстве 62-летнего соседа по саду. По информации Следкома по региону, кровавое преступление произошло в садовом доме в городе Стерлитамаке.



В ходе проведения следственных действий стало известно, вечером 22 мая 2020 года 55-летний ранее судимый мужчина во время ссоры с соседом по саду на бытовой почве, нанес ему несколько ножевых ранений, от которых потерпевший умер. После этого подозреваемый украл у убитого денежные средства, личные вещи, строительные инструменты и машину.

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Пресс-служба МВД по Башкирии сообщает, что изрезанное тело мужчины обнаружил внук, который приехал проведать своего деда.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование, направленное на установление всех обстоятельств случившегося, продолжается.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: СУ СКР по РБ

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