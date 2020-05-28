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В Нефтекамске накрыли подпольный игровой клуб

В Нефтекамске накрыли подпольный игровой клуб

Нефтекамск | 28 май 2020 | 14:57

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконное игорное заведение на улице Строителей города Нефтекамска. По предварительным данным, к организации нелегального клуба причастны пятеро местных жителей, сообщает МВД по РБ.

В помещении заведения и по местам жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты денежные средства, документы, 15 компьютеров, более 30 различных накопителей цифровой информации и черновые записи по игровой деятельности.



Самая интересная находка была сделана правоохранителями в подвале дома, где располагалось заведение. Здесь обнаружен тщательно скрытый компьютер, по предварительным данным, выполнявший роль игрового сервера. Отсюда шел сигнал в игровые залы клуба. При появлении представителей проверяющих организаций связь с сервером могла прерываться и на мониторы выводилась трансляция спортивных матчей. Таким образом заведение официально функционировало как букмекерская контора. Однако в этот раз оперативные действия полицейских помешали работникам скрыть реальную деятельность заведения.

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Сейчас изъятая оргтехника направлена на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по РБ. Организаторы группы задержаны. МВД по РБ продолжает оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео

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