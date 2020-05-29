Анна Кузнецова призвала ограничить реализацию препаратов для абортов

| 29 май 2020 | 17:22

Анна Кузнецова, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка призвала ограничить реализацию в аптеках лекарственных препаратов для абортов. Об этом сообщили "Известия". Данное предложение она озвучила во время доклада за прошедший год.







«Уполномоченный последовательно проводит работу, направленную на защиту права на жизнь, а также на защиту ребенка от насилия, в связи с чем полагает необходимым рекомендовать правительству РФ принять дополнительные меры, направленные на ограничение продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов», — говорится в документе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот с видео

Кроме того, она предложила внести изменения в финансирование медицинских учреждений и больниц, согласно которым появится заинтересованность не в прерывании беременности, а в сохранении ребенка.