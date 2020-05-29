Анна Кузнецова призвала ограничить реализацию препаратов для абортов
| 29 май 2020 | 17:22
Анна Кузнецова, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка призвала ограничить реализацию в аптеках лекарственных препаратов для абортов. Об этом сообщили "Известия". Данное предложение она озвучила во время доклада за прошедший год.
«Уполномоченный последовательно проводит работу, направленную на защиту права на жизнь, а также на защиту ребенка от насилия, в связи с чем полагает необходимым рекомендовать правительству РФ принять дополнительные меры, направленные на ограничение продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов», — говорится в документе.