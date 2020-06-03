В России планируют ввести новые штрафы для автомобилистов

| 03 июн 2020 | 11:21

Автомобилисты в России должны стать ещё более дисциплинированными. Иначе им грозят новые штрафы.







В проекте нового КоАП, который опубликовал Минюст, предусмотрена ответственность за мойку транспортных средств в запрещенных местах. Если водитель будет пойман за таким неблаговидным делом, на него предложено накладывать штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.









Предусмотрены в КоАП и другие нарушения. Например, если автолюбитель остановит своего железного коня на газоне, цветнике или другой территории, занятой зелёными насаждениями, или проедет по ним, то это повлечет за собой штраф от 1,5 до четырех тысяч рублей.Если добросовестные граждане станут свидетелями этих безобразий, то они смогут фиксировать их и помогать оформлять штрафы при помощи мобильных приложений. Об этом сообщает портал «Autonews».

Если же эти административные правонарушения будут зафиксированы в автоматическом режиме специальными техническими средствами, например, в Москве есть приложение «Помощник Москвы», то нарушителям пришлют постановление на две тысячи рублей.

Автомобилисту, остановившемуся на детских игровых и спортивных площадках или проехавшему по ним, будет выписан штраф от двух до пяти тысяч рублей. А при автоматической фиксации — 2,5 тысячи рублей.



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