В Мелеузе суд вынес приговор матери, которая оставила двухлетнего ребенка в сугробе в 25-градусный мороз
Мелеузовский район | 03 июн 2020 | 18:12
Мелеузовский районный суд вынес приговор 26-летней матери, которая оставила двухлетнего ребенка в сугробе в 25-градусный мороз. Женщину судили сразу по двум статьям: «оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Напомним, случай произошел в ночь на 10 февраля этого года. Подсудимая, находясь в нетрезвом состоянии, оставила ребенка во дворе дома в легкой одежде. Он пролежал в сугробе около 10 минут, пока его не обнаружил сожитель нерадивой матери. К этому моменту малыш впал в кому: у него было общее переохлаждение организма тяжелой степени и произошел отек мозга. Несмотря на это, ребенка удалось спасти. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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