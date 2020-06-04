В России планируют внести поправки в трудовой кодекс

| 04 июн 2020 | 11:25

Пандемия коронавируса подтолкнула многие компании перевести сотрудников на удаленный режим работы. Меры оказались действенными, а подобный формат сотрудничества удобным.







40% служащих из 17 тысяч опрошенных хотят продолжать работать дистанционно. Но почти четверть респондентов отметили, что столкнулись с нарушением своих прав со стороны руководства. Эту проблему обсудили на онлайн-совещании «Единой России», которое было посвящено разработке законопроекта о внесении поправок в Трудовой кодекс.

— Неотрегулированные отношения в сфере дистанционной занятости не дают возможности работодателям, сотрудникам и профсоюзами гибко выстраивать взаимодействие. А это особенно важно в текущих экономических условиях. Наша задача – системно переработать существующие в законе нормы, сделать их понятными для применения, разрешить совмещение работы в офисе и удаленно, — отметил председатель партии «Единой России» Дмитрий Медведев.

— Мы предложили закрепить график удаленной работы и личное время сотрудника. Мы понимаем, что могут возникнуть ситуации, когда в работнике будет острая необходимость. Такая работа должна быть оплачена по аналогии со сверхурочной. Это не только справедливо, но и будет ограничивать работодателя от неконтролируемого использования такой возможности, — сообщил Андрей Исаев.









Основной проблемой, по мнению первого заместителя руководителя фракции «Единой России» Андрея Исаева, стало отсутствие четкого графика работы. Трудящихся дистанционно сотрудников руководители часто нагружают в его свободное время.С этим высказыванием согласился руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов. Он заявил о необходимости законодательно обозначить трудовые гарантии работников, четко прописать порядок оплаты, закрепить права на отдых и свободное время, пересмотреть понятие «ненормированный рабочий день», которым работодатели зачастую подменяют сверхурочную работу, урегулировать вопрос о нестандартных видах занятости.На совещании было предложено организовать максимально широкое обсуждение законопроекта в регионах — с представителями местных профсоюзов.

Собранные мнения планируется предоставить в Госдуму для подготовки ко второму чтению.





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