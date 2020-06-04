В Башкирии волонтерский центр нарушил правила закупок

Уфа | 04 июн 2020 | 22:38

В Уфе прокуратура Кировского района установила, что госучреждение центра волонтерского движения и молодежных инициатив занималась незаконным дроблением закупок. Руководство таким способом пыталось уклониться от проведения торгов.







В ходе проверки было установлено, что в 2019 году волонтерский центр получил субсидию в размере 32 миллиона рублей. Денежные средства были предоставлены для развития бизнеса. Однако вместо того, чтобы сделать единую закупку, руководство центра заключило шесть контрактов с компаниями, связанными между собой. По отдельности их сумма было не более 1,2 тысяч рублей, а значит, торги не нужны. Помимо прочего, центр изменил порядок при проведении трех закупок. Нарушение оценено на сумму в размере 7 миллионов рублей.

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Фото: newsbash.ru

На данный период времени управляющий волонтерским центром привлечен к дисциплинарной ответственности. Все материалы проверки были изучены и переданы в Управление антимонопольной службы.