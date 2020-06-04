Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии волонтерский центр нарушил правила закупок

В Башкирии волонтерский центр нарушил правила закупок

В Башкирии волонтерский центр нарушил правила закупок

Уфа | 04 июн 2020 | 22:38

В Уфе прокуратура Кировского района установила, что госучреждение центра волонтерского движения и молодежных инициатив занималась незаконным дроблением закупок. Руководство таким способом пыталось уклониться от проведения торгов.



В ходе проверки было установлено, что в 2019 году волонтерский центр получил субсидию в размере 32 миллиона рублей. Денежные средства были предоставлены для развития бизнеса. Однако вместо того, чтобы сделать единую закупку, руководство центра заключило шесть контрактов с компаниями, связанными между собой. По отдельности их сумма было не более 1,2 тысяч рублей, а значит, торги не нужны. Помимо прочего, центр изменил порядок при проведении трех закупок. Нарушение оценено на сумму в размере 7 миллионов рублей.

Прокуратура Башкирии проверит строительство высотки в Уфе, из-за которой местные жители объявили голодовку

Читайте также:

Прокуратура Башкирии проверит строительство высотки в Уфе, из-за которой местные жители объявили голодовку
На данный период времени управляющий волонтерским центром привлечен к дисциплинарной ответственности. Все материалы проверки были изучены и переданы в Управление антимонопольной службы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: