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В Башкирии супруги продали заложенный в банк автомобиль за 750 тыс. рублей

В Башкирии супруги продали заложенный в банк автомобиль за 750 тыс. рублей

| 05 июн 2020 | 18:55

В Башкирии супруги в автосалоне купили в кредит иномарку Skoda. Согласно заключенному договору, машина до конца погашения кредита оставалась в залоге банка. Однако супружеская пара решила схитрить – они выложили новое авто на продажу на сайте объявлений.



Транспортным средством заинтересовалась женщина, решившая купить себе машину. Семья мошенников во время встречи с ней промолчала о том, что авто находится в залоге. Заключив договор о купле-продаже, они получили от покупательницы 750 тысяч рублей. Деньги супруги потратили на личные нужды.

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В отношении пары было возбуждено уголовное дело. Судебные приставы произвели арест имущества для того, чтобы погасить долг. Оказалось, что у супругов в собственности была квартира и комната в общежитии. После того, как деньги поступили на счет, исполнительные производства были закрыты.

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Источник: proural.info

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