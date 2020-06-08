В Кармаскалинском районе Башкирии осудили водителя автобуса, из-за которого погибло 6 человек

Кармаскалинский район | 08 июн 2020 | 12:24

Суд Кармаскалинского района вынес приговор 33-летнему водителю автобуса, попавшего в аварию. Житель Татарстана оказался виновен в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек.







Было установлено, что в июле 2019 года автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Миндигулово-Набережные Челны, попал в ДТП. На 51 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк возле Архангельского района водитель не смог справиться с управлением транспорта. В результате автобус выехал с проезжей части на обочину и опрокинулся. 32 человека отделались травмами, 6 пассажиров получили повреждения несовместимые с жизнью.



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Фото: социальные сети

Водитель автобуса признал свою вину в случившемся. Суд на 4 года лишил мужчину свободы с отбыванием в колонии. Помимо прочего, ему запрещено водить транспортное средство в течение тех лет. Приговор в законную силу еще не вступил.