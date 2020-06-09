В Башкирии разрабатывают закон о преимущественном праве приема детей в школу

| 09 июн 2020 | 13:49

Власти Башкирии разрабатывают новый законопроект. В рамках закона будет предоставлено преимущественное право приема в школы ребятам, братья или сёстры которых уже учатся в данном учебном заведении. Проект планируется принять уже до конца июля.



Независимо от места прописки, первоклассников можно будет устроить в школу, где уже учатся старшие дети. Эта преференция позволит родителям не возить каждого ребёнка в разные школы, если их детей не возьмут в одну.







Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии:



Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении и в целом на пленарном заседании 25 июня. Сейчас как раз идет прием заявок в первые классы. После принятия закона люди успеют воспользоваться предусмотренными им преференциями уже в этом году, отправив младших детей в ту же школу, где учится старший, независимо от места прописки.

Это доставляет неудобства детям и родителям. Братья и сестры оказываются оторваны друг от друга. Родители вынуждены развозить детей по разным школам, которые нередко расположены в разных частях города. Ситуация особенно усугубляется в случае с многодетными семьями.

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Конечно, самая большая проблема встает перед многодетными семьями, если они вдруг переезжают или меняют место прописки. Норма не будет распространяться на частные школы. Во многих регионах уже приняты аналогичные законы.