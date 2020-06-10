В Башкирии отправили за решетку троих полицейских истязавших подозреваемого

| 10 июн 2020 | 12:11

В Башкирии перед судом предстали двое сотрудников отделения полиции по Ермекеевского района и один – из отделения по Туймазинскому. Стражи порядка признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.







По материалам дела, в октябре 2018 года сотрудники полиции получили сообщение о незаконной охоте. 29-летнего мужчину, попавшего под подозрение, они пригласили в опорный пункт полиции, расположенной в здании администрации Нижнетроицкого сельсовета. Пытаясь склонить его к признанию в преступлении, стражи порядка его избили.



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После случившегося пострадавший обратился в ФСБ республики, и правоохранители задержали сотрудников полиции. Правда, они своей вины так и не признали, хоть и попали под уголовное преследование. Суд вынес обвинительный приговор и отправил фигурантом дела на пять с половиной, семь и шесть лет в колонию общего режима. Также бывшим стражам порядка запрещено работать в правоохранительных органах в течение двух лет.