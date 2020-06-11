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В Башкирии планируют ввести штрафы за курение кальяна в общественных местах

В Башкирии планируют ввести штрафы за курение кальяна в общественных местах

| 11 июн 2020 | 11:49

В Государственном Собрании–Курултае Башкирии намерены на ближайшем заседании парламента принять законопроект, который бы установил ограничения на курение кальянов в общественных местах. 



«Необходимо максимально защитить граждан от негативного воздействия на их здоровье действий курильщиков, тем более что к нам уже неоднократно поступали такие просьбы от избирателей. Особенно много жалоб при этом было на курение кальяна в общественных местах. Такие граждане подвергают риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих», – считает председатель парламента Константин Толкачев.

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Планируется, что под запрет попадет курение в скверах, парках, набережных, площадях, остановках, надземных и подземных парковках, территориях для спорта и физкультуры, в местах для мероприятий на открытом воздухе.  За нарушение запрета предусмотрен штраф. Его сумма составит 500 рублей, за повторное нарушение нужно будет выплатить 1000 рублей. 
 
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Источник: gorobzor.ru

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