В Башкирии привлечена к ответственности микрокредитная компания

| 11 июн 2020 | 12:02

УФССП по Республике Башкортостан установлено, что ООО МКК «Веб-Займ» нарушило права и интересы третьего лица.

Ранее Управлением Федеральной службы судебных приставов было принято на рассмотрение обращение жителя г.Уфы. В заявлении гражданин указал на противоправные действия организации, по отношению к которой он является должником.







В результате административного расследования установлено, что представитель микрокредитной компании ООО «Веб-Займ» взаимодействовал с коллегой должника, чей контактный номер был указан в договоре. Нарушая законодательство, путем звонков и сообщений он оказывал психологическое давление на третье лицо с целью побуждения должника к погашению займа. Кроме того, как показал анализ представленных материалов, в ходе телефонного разговора работник микрокредитной организации использовал выражения, унижающие честь и достоинство гражданина.



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Должностными лицами службы судебных приставов в отношении ООО МКК «Веб-Займ» был составлен административный протокол по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Изучив все обстоятельства, суд вынес решение о привлечении организации к административной ответственности. На микрокредитную компанию наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.