В Аургазинском районе на полмиллиона оштрафовали владельца магазина, где несовершеннолетнему продали алкоголь

Аургазинский район | 11 июн 2020 | 16:29

В мае 2020 года полицейские провели рейд по населенному пункту Аургазинского района. Во время проверки сотрудники выяснили, что в ООО «Прогресс» несовершеннолетнему продали алкоголь. За это нарушение организации грозил штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.







Кроме того, директор компании попытался избежать наказания и предложил правоохранителю взятку. Полицейский отказался от денег и сообщил своему руководству о незаконном действии.



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Прокурор Аургазинского района возбудил в отношении правонарушителя административное дело. Он обвиняется в незаконной выдаче денежных средств от имени юрлица. В результате, компания должна будет выплатить штраф на сумму 500 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило.