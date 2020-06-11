В России водителей могут пожизненно лишать права управлять автомобилем

| 11 июн 2020 | 16:37

Российских водителей могут пожизненно лишить права управлением авто. С такой инициативой выступил член Совета Федерации Сергей Леонов, передает РИА Новости.







«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз – на два года. А если уже третий раз – то пожизненно», – предложил сенатор.



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Также Леонов предложил сообщать в ГИБДД о водителях, которые проходят лечение в клинике от алкогольной либо наркотической зависимости. По его словам, у таких граждан необходимо приостанавливать действие водительского удостоверения до тех пор, пока он не предоставит справку о хорошем состоянии здоровья.