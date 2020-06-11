В Белебее следователи проверяют информацию о невыплатах денежных компенсаций водителям скорой помощи

Белебеевский район | 11 июн 2020 | 16:54

В Белебее проводится доследственная проверка информации о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам. Как сообщает региональный Следком, деньги не получили водители скорой медицинской помощи Белебеевской ЦРБ, которые помогают больным коронавирусом.





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Сейчас следователи проверяют все обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятия будет принято процессуальное решение.Ход и результаты проверки находятся на контроле у руководства следственного управления республики.