В Белебее следователи проверяют информацию о невыплатах денежных компенсаций водителям скорой помощи

В Белебее проводится доследственная проверка информации о невыплатах денежных компенсаций медицинским работникам. Как сообщает региональный Следком, деньги не получили водители скорой медицинской помощи Белебеевской ЦРБ, которые помогают больным коронавирусом.
Сейчас следователи проверяют все обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятия будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на контроле у руководства следственного управления республики. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram