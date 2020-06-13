В Салавате гаишника уличили в незаконных действиях с авто
Салават | 13 июн 2020 | 10:36
Прокуратура города Салавата провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в местном отделе ГИБДД.
Установлено, что старший государственный инспектор дорожного надзора с 2017 по 2019 год принимал активное участие в коммерческой деятельности своего знакомого, занимавшегося куплей-продажей транспортных средств.
Полицейский разместил объявления на сайте «Авито.ру» о продаже 15 автомобилей, взаимодействовал с потенциальными покупателями и участвовал в осмотре машин перед их реализацией.
За возможность безвозмездно пользоваться автомобилями он укрывал факты совершения его знакомым административных правонарушений, выразившихся в непостановке на учет транспортных средств в предусмотренный законодательством 10-дневный срок.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования организована служебная проверка, после которой сотрудник ГИБДД уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.
Источник: прокуратура Башкирии
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