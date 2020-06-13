Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Салавате гаишника уличили в незаконных действиях с авто

В Салавате гаишника уличили в незаконных действиях с авто

В Салавате гаишника уличили в незаконных действиях с авто

Салават | 13 июн 2020 | 10:36

Прокуратура города Салавата провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в местном отделе ГИБДД.

Установлено, что старший государственный инспектор дорожного надзора с 2017 по 2019 год принимал активное участие в коммерческой деятельности своего знакомого, занимавшегося куплей-продажей транспортных средств.



Полицейский разместил объявления на сайте «Авито.ру» о продаже 15 автомобилей, взаимодействовал с потенциальными покупателями и участвовал в осмотре машин перед их реализацией.

За возможность безвозмездно пользоваться автомобилями он укрывал факты совершения его знакомым административных правонарушений, выразившихся в непостановке на учет транспортных средств в предусмотренный законодательством 10-дневный срок.

В Салавате нашелся хозяин бойцовской собаки, которая напала на девочку

Читайте также:

В Салавате нашелся хозяин бойцовской собаки, которая напала на девочку
По данному факту прокуратура внесла представление в адрес начальника городского отдела полиции.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования организована служебная проверка, после которой сотрудник ГИБДД уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: прокуратура Башкирии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: