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В Башкирии нескольким женщинам грозит уголовное наказание за незаконную деятельность

В Башкирии нескольким женщинам грозит уголовное наказание за незаконную деятельность

| 14 июн 2020 | 12:25

В Башкирии несколько женщин нарушили закон. А трое из них и вовсе попались повторно. Теперь троим местным жительницам грозит не административное, а уголовное наказание.



По Башкирии проходят рейды по выявлению нарушений оборота спиртосодержащей продукции. Несколько точек незаконной реализации алкоголя были обнаружены в Караидельском и Калтасинском районах и в Стерлитамаке.

В МВД по РБ сообщают, что в селах Караидель Караидельского района, Калтасы Калтасинского района зафиксированы повторные нарушения женщинами 63, 67 и 39 лет. Они вырабатывали спиртные напитки дома и продавали населению.

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Пресс-служба МВД по РБ:
Изъятые нелегальных пунктов продажи алкоголя спиртосодержащие жидкости отправлены на экспертизу. Причем это уже не первые факты на счету женщин. За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицам они уже привлекались к административной ответственности по статье 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сейчас в отношении них возбуждены уже уголовные дела по ст. 171.4 УК РФ.
А в Стерлитамаке были найдены 4 квартиры, в которых также обнаружили алкоголь без этикеток. Его местные жительницы реализовывали в 9 торговых точках по всему городу. Горожанки получили административные протоколы.

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Источник: bash.news

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