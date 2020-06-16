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В Башкирии строительная организация скрыла несчастный случай с работником

В Башкирии строительная организация скрыла несчастный случай с работником

| 16 июн 2020 | 11:27

В Башкирии в госинспекцию труда республики обратился монтажник ООО «Стройнадзор». Как оказалось на производстве произошло происшествие, в котором работник получил травму, но руководство решило скрыть это. Сотрудники госинспекции провели проверку в строительной организации.



Выяснилось, что 29 апреля 2020 года мужчина с бригадой занимался монтажом наружного трубопровода на производственной площадке. Во время работы над металлической опорной конструкцией 35-летний сотрудник упал на копчик и почувствовал боль в спине. Товарищи на машине отвезли пострадавшего в городскую больницу №10, затем его перенаправили в медучреждение №13. У монтажника оказалась серьезная травма – перелом позвонка со смещением. Строительная организация скрыла несчастный случай, никого о нем не оповестила и не провела расследования. Все это привело к тому, что работник остался без положенных социальных выплат.

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В результате проведения расследования сотрудниками госинспекции, стало известно, что у пострадавшего не было средств защиты, и он не проходил медосмотр. Личная неосторожность мужчины стала причиной несчастного случая. На данный период времени в отношении руководства ООО «Стройнадзор» возбуждено несколько административных дел. Они виновны в сокрытии факта происшествия.

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Источник: proural.info

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