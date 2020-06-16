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Стало известно, когда в Уфе завершатся рейды по соблюдению масочного режима

Стало известно, когда в Уфе завершатся рейды по соблюдению масочного режима

Уфа | 16 июн 2020 | 11:39

В Уфе рейды по соблюдению масочного режима из-за пандемии коронавируса жителями Башкирии продлятся до 21 июня. Об этом в ходе оперативного совещания в столичной мэрии рассказал начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров.

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Уточняется, что сроки дальнейшего патрулирования будут зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

Напомним, накануне, 15 июня, глава Башкирии Радий Хабиров распорядился подготовить указ, который бы разрешал жителям региона не носить перчатки в общественных местах.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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