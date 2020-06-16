В Кармаскалинском районе женщина долгое время мучила приемного ребенка

Кармаскалинский район | 16 июн 2020 | 12:12

В Кармаскалинском районе 49-летняя женщина заплатит 40 тысяч рублей за неоднократное избиение ребенка. Как сообщает региональная прокуратура, местный межрайонный суд взыскал компенсацию морального вреда по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ).







Уточняется, что в декабре 2019 года злоумышленница была приговорена к штрафу в размере 30 тысяч рублей по аналогичной статье. Тогда прокуратура Архангельского района обратилась в суд с заявлением о взыскании морального вреда.

В сентябре 2013 года осужденная взяла на воспитание 5-летнего ребенка без попечения родителей. С ноября 2018 года женщина неоднократно наносила побои приемному ребенку, оставляла его на ночь в холодном гараже, морила голодом. В ходе следствия несовершеннолетний отобран и передан в новую приемную семью», - рассказали в региональной прокуратуре.



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Также ведомство обратилось в главе районной администрации с требованием наказать должностных лиц органов местной опеки и попечительства. После чего два специалиста привлечены к дисциплинарной ответственности.