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В Башкирии два осужденных педофила попросили о помиловании

В Башкирии два осужденных педофила попросили о помиловании

| 16 июн 2020 | 12:23

Сегодня, 16 июня, в Башкирии два педофила подали ходатайства о своем помиловании. Как сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая республики, соответствующие прошения были рассмотрены в ходе заседания Комиссии по вопросам помилования при главе региона.



Уточняется, что также за помилование ходатайствовали лица, осужденные за убийство и угрозу расправы, совершение ДТП, управление автотранспортом в алкогольном опьянении и так далее.

«Особое внимание членов комиссии привлекли два не связанных друг с другом ходатайства, которые подали осужденные за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Такое произошло впервые за время работы комиссии. Оба ходатайства были единогласно отклонены», - рассказал председатель Курултая РБ Константин Толкачев.
По словам главного спикера регионального Парламента, половина ходатайств связаны с совершением преступления в состоянии алкогольного опьянения.
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Отмечается, что ни одно из восьми прошений не было поддержано. Заключения комиссии представят руководителю региона, а следом – президенту России.

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Источник: gorobzor.ru

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