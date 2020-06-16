В Башкирии два осужденных педофила попросили о помиловании

| 16 июн 2020 | 12:23

Сегодня, 16 июня, в Башкирии два педофила подали ходатайства о своем помиловании. Как сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая республики, соответствующие прошения были рассмотрены в ходе заседания Комиссии по вопросам помилования при главе региона.







Уточняется, что также за помилование ходатайствовали лица, осужденные за убийство и угрозу расправы, совершение ДТП, управление автотранспортом в алкогольном опьянении и так далее.

«Особое внимание членов комиссии привлекли два не связанных друг с другом ходатайства, которые подали осужденные за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Такое произошло впервые за время работы комиссии. Оба ходатайства были единогласно отклонены», - рассказал председатель Курултая РБ Константин Толкачев.



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По словам главного спикера регионального Парламента, половина ходатайств связаны с совершением преступления в состоянии алкогольного опьянения.Отмечается, что ни одно из восьми прошений не было поддержано. Заключения комиссии представят руководителю региона, а следом – президенту России.