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Чиновники Ишимбайского района выделили сиротам жилье с плесенью и без окон

Чиновники Ишимбайского района выделили сиротам жилье с плесенью и без окон

Ишимбайский район | 16 июн 2020 | 15:24

Как выяснилось в ходе проверки КСП, в 2018 году администрация Ишимбайского района приобрела за 17 млн рублей 16 квартир для детей-сирот. Жилье при этом оказалось непригодным для жилья: в нем была плесень, сырость, в здании, которое приобрели чиновники для детей, не было ни дверей, ни окон, ни кровли, оно было заброшено.



В октябре 2017 года здание было продано ООО «Синергия» за 2,63 млн рублей. После этого его перевели в жилой фонд с последующим разрешением на капитальный ремонт. Позже его приобрела компания ООО «Нефтегазсервис», которая, в свою очередь, продала квартиры в данном доме администрации района для детей-сирот за 17,05 млн рублей.

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Источник: mkset.ru
Фото: yandex.ru/maps

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