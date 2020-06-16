Против руководства "Уфаводоканала" возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Уфа | 16 июн 2020 | 18:45

Должностные лица «Уфаводоканала» и представители компании «Тандем» подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба регионального следственного комитета, возбуждены уголовное дело по статье «покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере» (ст.159 УК РФ).







Согласно версии следователей, руководители «Уфаводоканала» совместно с представителями организации «Тандем» заключали фальшивые контракты на выполнение работ на 242 млн рублей. Отмечается, что МУП произвело часть оплаты в размере 86 млн рублей, когда стоимость работ не превышала 21 млн рублей.

«Дальнейшие преступные действия, направленные на хищение имущества предприятия на общую сумму более 300 млн руб., указанными лицами не доведены до конца вследствие мер, принятых вновь назначенным руководством МУП «Уфаводоканал»», — говорится в релизе ведомства.



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В настоящее время расследование продолжается. На предприятии уже проведены обыски, изучается вся необходимая документация, также допрашиваются свидетели.