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Против руководства "Уфаводоканала" возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Против руководства "Уфаводоканала" возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Уфа | 16 июн 2020 | 18:45

Должностные лица «Уфаводоканала» и представители компании «Тандем» подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба регионального следственного комитета, возбуждены уголовное дело по статье «покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере» (ст.159 УК РФ).



Согласно версии следователей, руководители «Уфаводоканала» совместно с представителями организации «Тандем» заключали фальшивые контракты на выполнение работ на 242 млн рублей. Отмечается, что МУП произвело часть оплаты в размере 86 млн рублей, когда стоимость работ не превышала 21 млн рублей.

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«Дальнейшие преступные действия, направленные на хищение имущества предприятия на общую сумму более 300 млн руб., указанными лицами не доведены до конца вследствие мер, принятых вновь назначенным руководством МУП «Уфаводоканал»», — говорится в релизе ведомства.
В настоящее время расследование продолжается. На предприятии уже проведены обыски, изучается вся необходимая документация, также допрашиваются свидетели.

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Источник: gorobzor.ru

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