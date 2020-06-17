Динар Гильмутдинов обратился к жителям и сообщил о новой спецоперации в Башкирии

«Нежелание платить, забывчивость, надежда на «а вдруг повезет»- совершенное сознательно или по невнимательности правонарушение со временем вызывает новые последствия: нарушение сроков оплаты назначенного штрафа, которые составляют 60 дней со дня вынесения постановления. И санкции довольно серьезные - ранее назначенный штраф удваивается. Это лишь полбеды. Имеющийся до внесения изменений в административное законодательство пункт о назначении ареста до 15 суток дополнился ужесточением», – напомнил он.
Глава башкирской госавтоинспекции также сообщил, что проверка на штрафы проходит в каждом случае, когда житель республики привлекается к административной ответственности. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram