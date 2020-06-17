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Динар Гильмутдинов обратился к жителям и сообщил о новой спецоперации в Башкирии

Динар Гильмутдинов обратился к жителям и сообщил о новой спецоперации в Башкирии

| 17 июн 2020 | 22:58

Глава регионального ГИБДД Динар Гильмутдинов проинформировал, что в республике проходит спецоперация. По его словам, она нацелена на то, чтобы пресечь злостных нарушителей правил дорожного движения.



«Операция «Должник» нацелена на то, чтобы напомнить нарушителям, как злостным так и случайным, о неотвратимости наказания за совершенное нарушение», – написал Гильмутдинов.

По его словам, спецоперация началась с сегодняшнего дня и закончится 24 июня. Гильмутдинов предупредил, что важно оплачивать за свои нарушения штрафы вовремя.

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«Нежелание платить, забывчивость, надежда на «а вдруг повезет»- совершенное сознательно или по невнимательности правонарушение со временем вызывает новые последствия: нарушение сроков оплаты назначенного штрафа, которые составляют 60 дней со дня вынесения постановления. И санкции довольно серьезные - ранее назначенный штраф удваивается. Это лишь полбеды. Имеющийся до внесения изменений в административное законодательство пункт о назначении ареста до 15 суток дополнился ужесточением», – напомнил он.
Глава башкирской госавтоинспекции также сообщил, что проверка на штрафы проходит в каждом случае, когда житель республики привлекается к административной ответственности. 
 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: личная страница facebook

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