Депутаты Башкирии предложили новую льготу для многодетных семей

| 18 июн 2020 | 11:32

В Госсобрании - Курултае Башкирии намерены принять на ближайшем пленарном заседании 25 июня проект «О внесении изменения в статью 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации». Согласно инициативе предлагается закрепить за гражданами, у которых трое и более несовершеннолетних детей, право на ежегодный оплачиваемый отпуск в любое время по желанию.







По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, в республике сейчас работает аналогичная норма, однако для тех, у кого дети до 12 лет, инициатива расширит эту категорию для семей с детьми до 18 лет.

«Люди нередко вынуждены брать отпуск в неудобное для них время, что лишает детей и родителей возможности совместного отдыха, который является значимым фактором укрепления семейных ценностей. Обозначенная льгота нацелена на поддержку многодетных семей. Российское законодательство не предполагает какого-либо изменения статуса ребенка в связи с достижением им двенадцати лет. Семья с тремя детьми сохраняет статус многодетной до тех пор, пока старший ребенок не достигнет возраста восемнадцати лет. Соответственно должны сохраняться и привилегии, установленные для таких семей государством», – прокомментировал Константин Толкачев.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: yandex.ru/maps

Он также отметил, что предлагаемая поправка способствует расширению гарантий для многодетных семей. Законопроект поддержан рядом региональных парламентов.