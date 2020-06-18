Полицейский из Стерлитамака продавал данные об умерших ритуальному салону

Стерлитамакский район | 18 июн 2020 | 13:28

В Стерлитамаке перед судом предстал бывший сотрудник полиции, который наживался на продаже ритуальному салону информации об умерших горожанах. Незаконным способом страж порядка заработал больше 50 тысяч рублей.







По материалам дела, с июля 2016 по май 2017 года дежурный горотдела полиции отправлял данные о погибших своему знакомому, а тот передавал их ритуальщикам.



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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, бывший правоохранитель стал фигурантом дела о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Полицейского уволили из органов за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции. Суд приговорил его к 3,3 года условного лишения свободы с испытательным сроком на три года.