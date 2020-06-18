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В Уфе оштрафовали парня за призыв к терроризму

В Уфе оштрафовали парня за призыв к терроризму

Уфа | 18 июн 2020 | 16:49

25-летнего уроженца Республики Дагестан, который жил в Уфе, признали виновным в призыве к терроризму и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Следственного комитета Башкирии сегодня, 18 июня. В ведомстве отметили, что молодой человек признал свою вину.



— Как установлено следствием и судом, обвиняемый в период времени с июля по август 2015 года, находясь в помещениях Уфимского лесотехнического техникума и Башкирского государственного университета, на странице одной из социальных сетей разместил общедоступные материалы, призывающие к осуществлению террористической деятельности, которые он сопровождал высказываниями, оправдывающими терроризм. Молодой человек действовал публично, страница в социальной сети являлась открытой, а публикации на ней доступны для просмотра неопределенному кругу лиц, — уточнили в пресс-службе.

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Приговор уже вступил в законную силу.

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Источник: ufa1.ru

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