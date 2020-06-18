В Белебеевском районе врачи ковид-госпиталя не получили выплаты

Белебеевский район | 18 июн 2020 | 17:00

Прокуратура Белебеевского района установила, что в одной из больниц более двадцати врачей остались без выплат. Медперсонал оказывал помощь и лечение пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Однако руководство Белебеевского районного госпиталя не перечисляла своим сотрудникам полагающиеся за это выплаты.





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После того, как сотрудники прокуратуры провели в больнице проверку, права медперсонала были восстановлены. Главврач погасила задолженность в размере 800 тысяч рублей. Прокуратура продолжает заниматься защитой прав медработников, а также сотрудников других организаций.