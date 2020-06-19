В Башкирии назвали города, где жители больше всего нарушали самоизоляцию

| 19 июн 2020 | 12:24

Стало известно, в каком городе Башкирии чаще всего нарушали режим самоизоляции. По состоянию на 18 июня в республике возбуждено 18090 дел об административных нарушениях о нарушении самоизоляции. Из этого числа штраф назначили 6270 жителям республики, чуть меньше – 5778 вынесли предупреждение.







Как сообщили в пресс-службе судов РБ, больше всего за нарушение режима самоизоляции штрафовали в Стерлитамаке и Уфе. Городской суд Стерлитамака рассмотрел 1999 дел по этому пункту КоАП.



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Фото: newsbash.ru

1728 штрафов назначили жителям Октябрьского района Уфы, чуть меньше в Калининском районной суде – всего 1117. В топ также попали Кировский (1066) и Советский (1002) суды.