В России хотят обязать работодателей хвалить своих сотрудников

| 19 июн 2020 | 12:56

Представители партии «Единая Россия» рассказали о готовящихся положениях в Основной закон конституции РФ. Работодателей предлагают обязать не только награждать служащих материально, но и хвалить.







Как сообщает газета «Известия», морально поддержать подчиненных можно с помощью грамот, благодарностей, досок почета, рекомендательных писем в вузы, в которых обучаются сотрудники, а также дополнительных дней отдыха. Об этом сообщил зампредседателя партии «Единая Россия» Андрей Исаев.



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Фото: pixabay.com

Инициативу оценили не все. Представители оппозиционных партий высказали предложение, что поощрять сотрудников нужно, в первую очередь, повышая МРОТ, а сознательные работодатели используют различные системы поощрений и без отдельного законопроекта. Однако глава политической экспертной группы Константин Калачев сообщил, что подобные поправки соответствуют требованиям «социального государства».