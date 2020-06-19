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В России хотят обязать работодателей хвалить своих сотрудников

В России хотят обязать работодателей хвалить своих сотрудников

| 19 июн 2020 | 12:56

Представители партии «Единая Россия» рассказали о готовящихся положениях в Основной закон конституции РФ. Работодателей предлагают обязать не только награждать служащих материально, но и хвалить.



Как сообщает газета «Известия», морально поддержать подчиненных можно с помощью грамот, благодарностей, досок почета, рекомендательных писем в вузы, в которых обучаются сотрудники, а также дополнительных дней отдыха. Об этом сообщил зампредседателя партии «Единая Россия» Андрей Исаев.

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Инициативу оценили не все. Представители оппозиционных партий высказали предложение, что поощрять сотрудников нужно, в первую очередь, повышая МРОТ, а сознательные работодатели используют различные системы поощрений и без отдельного законопроекта. Однако глава политической экспертной группы Константин Калачев сообщил, что подобные поправки соответствуют требованиям «социального государства».

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Источник: proural.info
Фото: pixabay.com

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