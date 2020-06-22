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В Туймазинском районе у экс-начальника ГИБДД конфисковали имущество на сумму 16,5 миллионов рублей

В Туймазинском районе у экс-начальника ГИБДД конфисковали имущество на сумму 16,5 миллионов рублей

Туймазинский район | 22 июн 2020 | 13:47

В Салавате сотрудник правопорядка был отстранен от службы. Как удалось установить, бывший старший государственный инспектор дорожного надзора не привлекал к административной ответственности местного жителя.



Нарушитель давал полицейскому безвозмездно пользоваться своим автомобилем. Другой автомобиль, который являлся вещественным доказательством в уголовном деле, экс-сотрудник продал, пользуясь своим служебным положением. Деньги от сделки он потратил на личные нужды.

Помимо бывшего госинспектора привлечены к дисциплинарной ответственности 13 сотрудников полиции.

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Кроме того, у экс-начальника РЭО ГИБДД по Туймазинскому району были конфискованы в пользу государства четыре квартиры и земельный участок в городах Уфа и Туймазы, семь автомобилей, в том числе три КАМАЗа и транспортное средство бизнес класса. Объяснить, на какие средства было приобретено имущество общей стоимость 16,5 миллионов рублей , бывший сотрудник правопорядка не смог.

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Источник: proural.info

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