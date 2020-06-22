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В Башкирии уголовное дело завели на мать пропавшего ребенка

В Башкирии уголовное дело завели на мать пропавшего ребенка

Салаватский район | 22 июн 2020 | 15:45

5 июня 2020 года в селе Урамантау Салаватского района потерялся 6-летний малыш. Родители ребенка пытались найти его своими силами, однако это не принесло результата. Тогда обеспокоенные родители обратились за помощью к поисково-спасательному отряду.



Ребенка удалось найти только через два дня в семи километрах от дома, в лесу, на правом берегу реки Юрюзань. У обессиленного мальчика было переохлаждение и обезвоживание. Все его тело было покрыто укусами комаров и клещей. Пострадавшего отвезли в местную больницу.

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что у мальчика с детства тяжелое поражение нервной системы. Из-за этого он не мог разговаривать и отставал от своих сверстников в развитии. Мать употребляла алкогольные напитки, не занималась уходом и воспитанием за своим сыном.

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В результате правоохранители возбудили уголовное дело. Родные обвиняются в неисполнении обязанностей по воспитанию своего ребенка. Кроме этого, прокуратура обнаружила нарушения в работе должностных лиц отдела опеки, центральной больницы и полиции, так как они вовремя не занялись этим вопросом. На данный период времени дело находится на контроле ведомства.

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Источник: proural.info

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