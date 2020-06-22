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В Архангельском районе медработники добились положенных денежных выплат

В Архангельском районе медработники добились положенных денежных выплат

Архангельский район | 22 июн 2020 | 17:11

После вмешательства Гострудинспекции фельдшеры и водители отделения скорой помощи Архангельской ЦРБ получили положенные денежные выплаты.



По информации ведомства, медработники отделения скорой помощи ГБУЗ Архангельская ЦРБ подали коллективное обращение о нарушении трудовых прав в части оплаты труда.

Работникам не выплатили ежемесячные денежные выплаты (в размере пяти тысяч рублей – фельдшерам и трёх тысяч рублей – водителям) предусмотренные постановлением правительства РБ.

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В обращении также указывался факт привлечения водителей отделения скорой помощи к «дежурству в поликлинике». Как выяснилось, речь идёт о работе по совместительству на 0,5 ставки, что нарушает требования статьи 329 ТК РФ: «Сотрудникам, чей труд связан с управлением транспортными средствами, не разрешается работа по совместительству».

Сообщается, что госинспектором труда выявлены нарушения в содержании расчётных листков – в них нет сведений о составных частях заработной платы, не указан даже должностной оклад, в связи с чем работникам трудно разобраться в начислениях. «Расшифровки» требуют также табели учёта рабочего времени, в которых трудно что-либо прочитать даже специалисту, а табель учёта рабочего времени по совместительству государственным бюджетным учреждением вообще не ведётся.


Работникам начислили выплаты, за нарушения трудового законодательства работодатель привлечён к административной ответственности в виде штрафов.


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Источник: www.bashinform.ru
Фото: newsbash.ru

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