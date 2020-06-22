В Архангельском районе медработники добились положенных денежных выплат

В обращении также указывался факт привлечения водителей отделения скорой помощи к «дежурству в поликлинике». Как выяснилось, речь идёт о работе по совместительству на 0,5 ставки, что нарушает требования статьи 329 ТК РФ: «Сотрудникам, чей труд связан с управлением транспортными средствами, не разрешается работа по совместительству».
Сообщается, что госинспектором труда выявлены нарушения в содержании расчётных листков – в них нет сведений о составных частях заработной платы, не указан даже должностной оклад, в связи с чем работникам трудно разобраться в начислениях. «Расшифровки» требуют также табели учёта рабочего времени, в которых трудно что-либо прочитать даже специалисту, а табель учёта рабочего времени по совместительству государственным бюджетным учреждением вообще не ведётся.
Работникам начислили выплаты, за нарушения трудового законодательства работодатель привлечён к административной ответственности в виде штрафов.