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Следователи проверяет сообщение о невыплате денег медикам уфимской больницы №8

Следователи проверяет сообщение о невыплате денег медикам уфимской больницы №8

Уфа | 22 июн 2020 | 17:25

В башкирском управлении Следственного комитета сообщили о начале доследственной проверки о нарушении прав медицинских работников в 8-й больнице. 



«Проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в ходе мониторинга средств массовой информации, о невыплатах денежных компенсаций сотрудникам ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 8 г.Уфа», которые задействованы в оказании помощи больным коронавирусом», – отмечается в релизе ведомства.

О нарушениях писал ГорОбзор.ру. Корреспонденту издания рассказала мама одной из сотрудниц, что в учреждении не заплатили за работу с больными коронавирусом и урезали оклады. Медработники подали по случившемуся факту жалобу в прокуратуру. 

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В настоящее время следователи проверяют достоверность информации, насколько полно и своевременно были сделаны положенные выплаты, а также обстоятельства, которые повлекли нарушение прав медицинских работников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: gorobzor.ru

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