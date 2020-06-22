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В Ишимбайском районе многодетным семьям выделили участки возле свинофермы

В Ишимбайском районе многодетным семьям выделили участки возле свинофермы

Ишимбайский район | 22 июн 2020 | 18:49

Десять семей-льготников, в числе которых пять — многодетные, получили бесплатно земельные участки от администрации Ишимбайского района. Вот только находятся они возле свинофермы и навозохранилища. Об этом рассказали в региональной прокуратуре сегодня, 22 июня.



История началась еще в 2018 году. Тогда межрайонная прокуратура потребовала от главы района Азамата Абдрахманова устранения нарушений, однако этого сделано не было.

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— Указанное обстоятельство явилось основанием для обращения в суд. Ишимбайский городской суд согласился с доводами прокуратуры в полном объеме, признал договоры безвозмездной передачи земельных участков недействительными и обязал администрацию предоставить гражданам новые земельные участки, — уточнили в ведомстве.
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Источник: ufa1.ru
Фото: domofoto.ru

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