В Ишимбайском районе многодетным семьям выделили участки возле свинофермы

Десять семей-льготников, в числе которых пять — многодетные, получили бесплатно земельные участки от администрации Ишимбайского района. Вот только находятся они возле свинофермы и навозохранилища. Об этом рассказали в региональной прокуратуре сегодня, 22 июня.
История началась еще в 2018 году. Тогда межрайонная прокуратура потребовала от главы района Азамата Абдрахманова устранения нарушений, однако этого сделано не было.
— Указанное обстоятельство явилось основанием для обращения в суд. Ишимбайский городской суд согласился с доводами прокуратуры в полном объеме, признал договоры безвозмездной передачи земельных участков недействительными и обязал администрацию предоставить гражданам новые земельные участки, — уточнили в ведомстве.