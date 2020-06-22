В Салавате главного врача городской больницы уволили за взятку

Салават | 22 июн 2020 | 19:02

Главного врача городской больницы Салавата уволили с должности по требованию прокуратуры Башкирии.







Известно, что в 2019 году, будучи руководителем Нуримановской ЦРБ, он поручил своему подчиненному передать начальнику отдела Госкомитета Башкирии по тарифам взятку в размере 17 тысяч рублей. Таким образом специалист пытался огородить больницу от административной ответственности. Позже его назначили главным врачом Салаватской больницы. Как сообщили сегодня, 22 июня, в региональной прокуратуре, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

— По факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица прокуратура возбудила административное дело по ст. 19.28 КоАП РФ и внесла в адрес министра здравоохранения республики представление, в котором потребовала уволить главного врача, — уточнили в ведомстве.

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