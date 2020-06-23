В Нуримановском районе уволили главврача больницы за подкуп должностного лица

Нуримановский район | 23 июн 2020 | 10:23

В 2019 году в Нуримановской центральной районной больнице главный врач решил избежать административной ответственности с помощью подкупа должностного лица. Подозреваемый поручил своему сотруднику передать руководителю отдела Госкомитета РБ по тарифам 17 тысяч рублей.





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Однако после сделки получатель денег попал во внимание прокуратуры. Сотрудники правопорядка обратились в министерство здравоохранения республики с требованием уволить руководителя больницы. Требование прокуратуры было выполнено. Главврач Нуримановской ЦРБ потерял свою должность и не смог претендовать на место руководителя Салаватской городской больницы. За дачу взятки на него возбуждено уголовное дело.