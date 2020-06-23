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В Башкирии начали штрафовать жителей за купание в неположенных местах

В Башкирии начали штрафовать жителей за купание в неположенных местах

| 23 июн 2020 | 11:41

В Башкирии начали выписывать штрафы за купание в неположенных местах. Только по Уфе в выходные было оштрафовано 46 человек и сделано более 1,9 тысячи предупреждений. Об этом на оперативном совещании в администрации города сообщил начальник управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов.



По его словам, работа с населением по профилактике несчастных случаев на воде была усилена. Было проведено 48 совместных рейдов по местам отдыха у воды, популярным у жителей, но не являющимися официальными. По городу установлено 109 аншлагов, предупреждающих о запрете купания. Но людей это не останавливает.

— Сотрудниками центра общественной безопасности Уфы и полиции за выходные было выписано 46 протоколов об административных правонарушениях, — сообщил Рафаэль Ахметов.
Напомним, что в Уфе открыто девять официальных пляжей. В целом по Башкирии открыто 113 пляжей. Места их расположения можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Госкомитета РБ по ЧС.
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Размер штрафа за купание в неположенных местах составляет от трех до четырех тысяч рублей. Размер штрафа возрастает до пяти тысяч рублей, если человек купается в состоянии алкогольного опьянения, даже если он находится на официальном пляже.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: newsbash.ru

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