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В Бирском районе хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит крупный штраф

В Бирском районе хозяин напавшей на ребенка собаки заплатит крупный штраф

Бирский район | 23 июн 2020 | 16:21

Как сообщает пресс-служба судов РБ, в ведомство Бирского района с заявлением обратилась женщина, которая пыталась защитить интересы своего сына.



Оказалось, что в ноябре 2019 года мальчик гулял во дворе и заметил собаку. Ребенок захотел ее погладить, но животное повело себя агрессивно и укусило за руку. Кроме этого, она порвала одежду мальчика – куртку и перчатки. Покалеченному потребовалась медицинская помощь.

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В ходе следствия выяснилось, что владелец питомца выгуливал его без намордника и поводка. Ответственность за причиненные увечья легло на хозяина собаки. Его признали виновным и предъявили наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Однако кроме этого, суд взыскал с мужчины компенсацию на сумму 30 тысяч рублей. Проведение всех судебных расходов было осуществлено за счет хозяина четвероного. Решение суда в законную силу пока не ступило.

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Источник: proural.info

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