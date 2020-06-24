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В Уфе у чиновницы изъяли элитный внедорожник

В Уфе у чиновницы изъяли элитный внедорожник

Уфа | 24 июн 2020 | 11:30

В Уфе внедорожник у семейной четы — муниципальных служащих обращен в доход государства.

Решение было принято после проверки соответствия доходов и расходов. В декларации супругов была представлена информация о имуществе, нажитом в браке, в частности, квартире и автомобиле Ауди Q7.



Как оказалась, джип в несколько раз превышал их общий семейный доход. И как они не пытались обосновать законность покупки — ничего не вышло. В результате суд вынес решение изъять незаконно приобретенное имущество в доход государства.

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Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по РБ, решение исполнили судебные приставы совместно с прокуратурой Калининского района Уфы и Главного Следственного управления МВД по РБ.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: скриншот с видео

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