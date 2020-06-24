В Уфе у чиновницы изъяли элитный внедорожник

В Уфе внедорожник у семейной четы — муниципальных служащих обращен в доход государства.
Решение было принято после проверки соответствия доходов и расходов. В декларации супругов была представлена информация о имуществе, нажитом в браке, в частности, квартире и автомобиле Ауди Q7.
Как оказалась, джип в несколько раз превышал их общий семейный доход. И как они не пытались обосновать законность покупки — ничего не вышло. В результате суд вынес решение изъять незаконно приобретенное имущество в доход государства.
Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по РБ, решение исполнили судебные приставы совместно с прокуратурой Калининского района Уфы и Главного Следственного управления МВД по РБ. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram