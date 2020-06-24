Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии суд продлил домашний арест убийце предполагаемого педофила Владимиру Санкину

В Башкирии суд продлил домашний арест убийце предполагаемого педофила Владимиру Санкину

В Башкирии суд продлил домашний арест убийце предполагаемого педофила Владимиру Санкину

Уфа | 24 июн 2020 | 17:31

В Уфе 23 июня состоялся суд над убийцей предполагаемого педофила Владимиром Санкиным. На сей раз ему избирали меру пресечение и судья вынес решение продлить мужчине домашний арест.



По информации ГТРК-Башкортостан, Владимир Санкин вместе с адвокатами настаивает, чтобы судебный процесс шел вместе с присяжными. Всего у фигуранта уголовного дела пять адвокатов. Юристы намерены доказать, что Владимир поступил благородно и другого выхода у него не было. Сам Санкин заявил, что чувствует себя нормально, у него боевое настроение.

«Потому что оправдательных приговоров, к сожалению, в нашей судебной системе чрезвычайно мало. Те действия, которые совершил Владимир, вызвали широкий общественный резонанс, потому что это касается каждого из нас, у всех есть дети и поэтому мы с нашим подзащитным решили, что его судьбу должны решать простые люди», – прокомментировала  адвокат Владимира Санкина Виктория Каратаева.
Адвокат Владимира Санкина, который убил предполагаемого педофила, рассказал о новых подробностях

Читайте также:

Адвокат Владимира Санкина, который убил предполагаемого педофила, рассказал о новых подробностях
Напомним, следователи регионального СК по РБ полагают, что мужчина также украл деньги потерпевшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «убийство» (ст.105 УК РФ) и «разбой» (ст.162 УК РФ). Свою вину Владимир не признал, правоохранители передали дело в суд.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: