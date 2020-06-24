В Башкирии суд продлил домашний арест убийце предполагаемого педофила Владимиру Санкину

Уфа | 24 июн 2020 | 17:31

В Уфе 23 июня состоялся суд над убийцей предполагаемого педофила Владимиром Санкиным. На сей раз ему избирали меру пресечение и судья вынес решение продлить мужчине домашний арест.







По информации ГТРК-Башкортостан, Владимир Санкин вместе с адвокатами настаивает, чтобы судебный процесс шел вместе с присяжными. Всего у фигуранта уголовного дела пять адвокатов. Юристы намерены доказать, что Владимир поступил благородно и другого выхода у него не было. Сам Санкин заявил, что чувствует себя нормально, у него боевое настроение.

«Потому что оправдательных приговоров, к сожалению, в нашей судебной системе чрезвычайно мало. Те действия, которые совершил Владимир, вызвали широкий общественный резонанс, потому что это касается каждого из нас, у всех есть дети и поэтому мы с нашим подзащитным решили, что его судьбу должны решать простые люди», – прокомментировала адвокат Владимира Санкина Виктория Каратаева.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Напомним, следователи регионального СК по РБ полагают, что мужчина также украл деньги потерпевшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «убийство» (ст.105 УК РФ) и «разбой» (ст.162 УК РФ). Свою вину Владимир не признал, правоохранители передали дело в суд.