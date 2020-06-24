В Октябрьском медики получили деньги за борьбу с COVID-19 только после вмешательства прокуратуры

Октябрьский | 24 июн 2020 | 23:49

Отстаивать свои права и жаловаться в прокуратуру пришлось медикам больницы № 1 в городе Октябрьском, в том числе и сотрудникам скорой помощи. В апреле они работали с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и по закону им полагались стимулирующие выплаты. Но время шло, а своих денег они так и не увидели.







В общей сложности руководство клиники задолжало 107 работникам порядка 3,4 миллиона рублей, то есть каждый медик недополучил в среднем по 30 тысяч рублей.

— Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в части своевременности и полноты выплат стимулирующего характера. По результатам рассмотрения представления прокурора права 107 работников восстановлены, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.



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