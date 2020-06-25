В Зилаирском районе сотрудницы микрокредитной организации незаконно оформили займы на 84 человека

Зилаирский район | 25 июн 2020 | 14:45

С мая по июль 2019 года две работницы ООО МКК «Уфа-Альянс» занимались незаконным оформлением кредитов. В течение трех месяцев женщины успели зарегистрировать займы на 84 человека. Для этого мошенницы использовали паспортные данные жителей из электронной базы своих клиентов. Чтобы придать документу законный вид, сотрудницы подделывали подпись. Общая сумма ущерба составила 820 тысяч рублей.







Однако план двух работниц организации все-таки провалился. Одной из местных жительниц на телефон пришло сообщение о том, что она якобы имеет просроченный займ. Женщина обратилась в правоохранительные органы, чтобы разобраться с этой историей.



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Фото: newsbash.ru

Прокуратура провела проверку по данному факту и возбудила уголовное дело в отношении двух мошенниц. Они не стали ничего отрицать и признались в преступлении. Суд приговорил их к 2 и 2,6 годам лишения свободы с испытательным сроком на один и два года.