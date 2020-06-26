В Ишимбайском районе за взятки осужден бывший начальник отдела полиции

Ишимбайский район | 26 июн 2020 | 10:33

В Ишимбае осужден начальник местного отдела полиции. Как сообщили в Следкоме региона, 46-летний полицейский признан виновным во взяточничестве.







Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом, начальник Отдела МВД России по Ишимбайскому району через посредника получал незаконное денежное вознаграждения от от руководителя Общества с ограниченной ответственности «Башавтоснаб» за то, что отправлял на специальную стоянку машины, задержанные стражами порядка за различные правонарушения.



Сотрудник полиции за каждое транспортное средство получал по 500 рублей. Как выяснило следствие, с августа 2017 по апрель 2018 года сотрудник полиции заработал на этом 173 тысячи рублей.



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Как стало известно, на днях Салаватский городской суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в размере 1 млн. 730 тыс. рублей.