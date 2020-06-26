В Куюргазинском районе Башкирии завели уголовное дело на руководителя местного КУСа

Куюргазинский район | 26 июн 2020 | 10:42

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, чиновница подозревается в том, что установила незаконные поборы с предпринимателей







В ходе проведения следственных действий стало известно, что председатель комитета Комитета по управлению собственностью регионального Министерства земельных и имущественных отношений по Куюргазинскому району требовала от директоров предприятий, оформляющих земельные участки, на регулярной основе делать перечисления по 20 тысяч рублей в Благотворительный фонд поддержки социального развития района.



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Если руководители предприятий отказывались переводить денежные средства в Благотворительный фонд, чиновница волокитила рассмотрение документации.Как сообщили в надзорном ведомстве, на чиновницу КУСа завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, в адрес руководства Минземимущества прокуроры внести представление об устранении выявленных документов.