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В Куюргазинском районе Башкирии завели уголовное дело на руководителя местного КУСа

В Куюргазинском районе Башкирии завели уголовное дело на руководителя местного КУСа

Куюргазинский район | 26 июн 2020 | 10:42

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, чиновница подозревается в том, что установила незаконные поборы с предпринимателей



В ходе проведения следственных действий стало известно, что председатель комитета Комитета по управлению собственностью регионального Министерства земельных и имущественных отношений по Куюргазинскому району требовала от директоров предприятий, оформляющих земельные участки, на регулярной основе делать перечисления по 20 тысяч рублей в Благотворительный фонд поддержки социального развития района.

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Если руководители предприятий отказывались переводить денежные средства в Благотворительный фонд, чиновница волокитила рассмотрение документации.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на чиновницу КУСа завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, в адрес руководства Минземимущества прокуроры внести представление об устранении выявленных документов.

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Источник: sterlegrad.ru

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