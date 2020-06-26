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Жителя Альшеевского района поймали на взятке в 1,7 миллионов рублей

Жителя Альшеевского района поймали на взятке в 1,7 миллионов рублей

Альшеевский район | 26 июн 2020 | 20:43

За взятку в 1 млн 750 тысяч рублей задержали 36-летнего жителя Альшеевского района Башкирии, который вымогал деньги у местного предприятия. На преступление его сподвигнул брат, сотрудник налоговой службы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.



— Предварительно установили, что 32-летний налоговый инспектор ФНС, работающий в Москве, выявил факт возможного нарушения законодательства торговым предприятием, расположенным в Башкирии. В дальнейшем инспектор обратился к своему брату, который связался с представителем ООО. Работнику коммерческой организации он сообщил, что предприятию грозят меры налогового контроля. Однако их можно избежать, если предприниматели передадут деньги в качестве вознаграждения. Старшего брата задержали с поличным, а в Москве — второго, — рассказали в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео МВД Башкирии

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