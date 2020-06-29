Житель Башкирии инсценировал свою смерть, чтобы скрыть свою преступную деятельность

| 29 июн 2020 | 11:06

41-летний Айдар Гиматов незаконно заполучил больше 37 миллионов рублей. Руководя кредитным потребительским кооперативом «Ай», мужчина обещал гражданам помощь в обналичивании материнского капитала. Для этого он просил передавать кооперативу заемные средства, после чего деньги должны были поступить клиентам из Пенсионного фонда России. Таким образом мошеннику удалось похитить более 17 миллионов рублей.







Жертвами злоумышленника стали еще 37 человек, которым не повезло заключить с ним договоры сбережения. Более 7,5 миллионов рублей не были внесены в кассу. Также Айдар Гиматов похитил 11 миллионов рублей, взятых якобы в долг, и 1,6 миллионов рублей, полученных за фиктивную продажу квартир.

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В 2017 году подозреваемый понял, что своей деятельностью вызывал интерес правоохранительных органов. Чтобы избежать уголовную ответственность, мужчина инсценировал свое утопление. Однако, спустя два года, мошенника удалось найти и заключить под стражу. Свою вину Айдар Гиматов полностью признал. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.