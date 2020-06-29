В Башкирии депутаты приняли важный закон для огородников и садоводов

| 29 июн 2020 | 12:35

В Башкирии депутаты Госсобрания РБ приняли закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в РБ». Он предусматривает различные формы поддержки для граждан.







Как отметили в пресс-службе Госсобрания РБ, благодаря закону на органы исполнительной власти возлагаются обязанности по организации снабжения садовых товариществ тепловой и электрической энергией, водой, газом, твердым топливом, обеспечению водоотведения, финансированию комплексных кадастровых работ. Ранее таких форм поддержки для садоводов и огородников предусмотрено не было.

— Конечная цель — чтобы нормы, предусмотренные законом, как можно быстрее заработали, и люди ощутили реальную поддержку садоводческой отрасли, с которой так или иначе связан практически каждый второй житель республики, — сообщил спикер башкирского парламента.









Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев отметил, что депутаты постарались принять закон максимально оперативно, чтобы органы исполнительной власти могли скорее приступить к разработке своих документов в рамках исполнения данного закона.На сегодняшний день в республике садоводческой и огороднической деятельностью заняты около 40 процентов населения, это более 500 тысяч семей. Однако до настоящего времени меры поддержки садоводов носили точечный характер. Закон позволит провести масштабную комплексную работу.

Принятый депутатами документ направлен на подпись Главе РБ. Он вступит в законную силу через десять дней после официального опубликования.



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Фото: newsbash.ru