С 1 июля в Башкирии алкоголь будут продавать по новым правилам

| 30 июн 2020 | 12:14

В республике с 1 июля изменятся правила продажи алкоголя. Их поддержали республиканские парламентарии на одном из июньских заседаний. Об этом сообщил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.







Спикер отметил, что 1 июля будет действовать запрет на торговлю в ночные и утренние часы — с 23.00 до 8.00. И при этом пояснил, что режим может скорректироваться по требованию Госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей. Республиканский закон наделил это ведомство такими полномочиями. Также он напомнил, что на предприятия общепита подобный запрет не распространяется.









— «Алкогольный» вопрос зачастую требует локальных решений в интересах жителей и предпринимателей, – отметил Константин Толкачев. – Например, у нас есть муниципалитеты, которые неоднократно заявляли о намерении стать безалкогольными зонами. Новый закон позволит им реализовать подобные инициативы. Неоднократно возникали вопросы по приграничным населенным пунктам, жители которых свободно покупают алкоголь в магазинах соседних регионов. На таких территориях действующий запрет фактически не работает.По словам председателя республиканского парламента, законодательный орган республики по-прежнему будет участвовать в регулировании розничной торговли спиртными напитками.

— Антиалкогольная политика должна быть избирательна в средствах. Такой осторожной тактики в отношении продажи спиртного Государственное Собрание придерживается все 25 лет своей работы. За это время в обществе заметно изменилось отношение к алкоголю. Воспитывается культура его потребления. Во многом это является следствием целенаправленной политики разумных ограничений, — подчеркнул Константин Толкачев.

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